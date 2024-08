Fiducia consumatori peggiora. Risale il sentiment delle imprese

(Teleborsa) -, dopo il calo registrato nel periodo aprile -luglio, grazie aled in particolare in quelli turistici e di informazione e comunicazione., evidenziando la prima inversione di tendenza dallo scorso maggio.E' quanto rileva l'ultimo report dell', secondo cui l’indice del clima di fiducia dei consumatori è stimato in diminuzione da 98,9 a 96,1, mentre l’indicatore composito del clima di fiducia delle imprese sale da 94,3 a 94,7.generale da 105,6 a 102,3 sia quelle sullada 96,5 a 93,8. Anche le valutazioni sullasono improntate al(il clima futuro passa da 99,4 a 95,7 e il clima corrente cala da 98,5 a 96,3).Per quanto riguarda le, l’indice di fiducia diminuisce nell’(da 87,6 a 87,1 nellae da 103,6 a 103,3 nelle costruzioni) e nelal dettaglio (da 102,6 a 101,4).provengono dal comparto deidove l’indice aumenta da 96,0 a 97,9.Si evidenzia, in particolare, un diffuso: nelal dettaglio, giudizi in peggioramento sulle vendite e sulle scorte si abbinano ad un aumento delle attese sulle vendite future. A livello di circuito distributivo, l’indice aumenta solo nella distribuzione tradizionale (da 109,5 a 111,3) mentre nella grande distribuzione si registra una flessione (da 99,3 a 98,0).