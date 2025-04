Italia, fiducia consumatori e imprese ancora in calo ad aprile

(Teleborsa) - L'Istat ha comunicato che ad2025 sia ildei consumatori, che l'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese sono stimati in(da 95,0 a 92,7 e da 93,2 a 91,5 rispettivamente). In particolare, l'indice di fiducia delle imprese diminuisce per il terzo mese consecutivo, portandosi al livello più basso da marzo 2021, mentre si registra il secondo calo consecutivo della fiducia dei consumatori.Tra i consumatori, si evidenzia un, soprattutto quelle sulla situazione economica generale: il clima economico scende da 93,2 a 89,6, il clima personale diminuisce da 95,7 a 93,9, quello corrente flette da 97,9 a 95,4 e quello futuro cala da 91,1 a 89,1.Con riferimento alle imprese, la. In particolare, il clima di fiducia delle imprese dei servizi di mercato scende da 94,3 a 91,4 e l'indice del commercio al dettaglio cala da 103,8 a 101,8; nelle costruzioni la fiducia diminuisce da 104,6 a 103,6, mentre nel settore manifatturiero il calo è meno accentuato, da 86,0 a 85,7.Quanto alledegli indici di fiducia, nella manifattura migliorano i giudizi sugli ordini mentre calano le attese sulla produzione e le scorte sono giudicate invariate. Nelle costruzioni si registra un peggioramento delle attese sull'occupazione presso l'impresa in presenza di una stabilità dei giudizi sugli ordini.Passando al settore dei, si evidenzia un diffuso peggioramento di tutte le componenti del clima di fiducia. Il deterioramento dell'indice del comparto è influenzato, principalmente, dal crollo nel settore del turismo. Nel commercio al dettaglio, il calo della fiducia è dovuto ai giudizi sulle vendite e dalle scorte di magazzino giudicate in accumulo; le attese sulle vendite, invece, aumentano moderatamente. A livello di circuito distributivo, l'indice scende solo nella grande distribuzione mentre in quella tradizionale si registra una crescita.