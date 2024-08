L'indice delle società High Tech italiane in lieve rialzo (+0,53%)

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

grande capitalizzazione

Stmicroelectronics

Ftse MidCap

Reply

small-cap

Beewize

WIIT

(Teleborsa) - Movimento moderatamente positivo per il, che registra piccoli passi avanti, performando peggio dell', che, invece, si mostra brillante sul mercato.Ilha aperto a quota 114.135,9, in aumento di 613,8 punti rispetto alla chiusura di ieri, mentre l'balza del 2,34% a 1.087.Tra le azioni italiane adell'indice tecnologia, piccolo passo in avanti per, che porta a casa un timido +0,61%.Tra le azioni del, modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,63%.Tra ledi Milano, vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,34%.Allunga timidamente il passo, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,72%.