Milano epicentro culturale ed economico dell’arte e del design

(Teleborsa) -è già conosciuta come lae sta consolidando il suo ruolo comea livello internazionale, considerando l’impatto economico che entrambi i settori hanno sulla sua economia. La città meneghina, infatti, grazie a eventi cruciali come il, genera un indotto economico a dir poco significativo, posizionandosi come un riferimento globale non solo per la creatività ma anche per l’economia e il turismo di conseguenza..I numeri parlano chiaro: secondo i dati di Confcommercio,hanno generato un indotto di quasi, con un incremento del 13,7% rispetto all'anno precedente. Questo risultato è stato in gran parte dovuto all’afflusso di visitatori stranieri, che hanno contribuito con circa. La partecipazione internazionale sottolinea quanto chiara e importante sia l'attrattiva globale di Milano come epicentro del design: il capoluogo lombardo è la destinazione privilegiata per professionisti e appassionati di tutto il mondo. Oltre alla design week, non dimentichiamo quanto sia influente la, che rappresenta un altro pilastro economico della città, con un impatto stimato nel 2023 di, stand alle cifre di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza.Nel contesto di questa vibrante, contemporanea, multisfaccettata e sempre all’avanguardia scena creativa, laè un esempio emblematico di come. Questo hub, situato nel cuore della città,e supporto economico agli artisti, permettendo loro di sviluppare progetti innovativi e di entrare in contatto con il mondo aziendale. Attraverso un, la Casa degli Artisti facilita infatti la collaborazione tra creativi e aziende, creando un vero e proprio circolo virtuoso che fa bene sia alla produzione artistica che al tessuto economico cittadino.L’iniziativa della Casa degli Artisti arricchisce l’offerta culturale della città, contribuendo sostanzialmente alla sua economia: gli eventi organizzati presso la Casa, come- con l’agenzia HF4 come partner di comunicazione - rappresentano una preziosa opportunità per i cittadini e i turisti di esplorare il mondo creativo in modo diretto, rafforzando il legame tra arte e comunità. Dacon la mostraalla performance di arte sonora di, passando pere il suo progetto sul potenziale simbolico e sensoriale dei semi; e ancorasvilupperà un’installazione immersiva multidisciplinare,presenterannorealizzerà un’installazione di accoglienza/trasformazione. Spazio anche ad un progetto di sinergia artistica denominatoe a, artista visuale e sperimentatore che proporrà una performance musicale del gruppo art/rock da lui fondato King Tongue.È d’altronde oramai assodato ildove cultura racchiude ovviamente il mondo dell’arte, della moda, del design e l’economia ha a che fare con settori quali turismo e commercio. Milano, dunque, grazie alla sua offerta culturale e creativa, è diventata anche una meta privilegiata per il turismo di lusso. Nel 2022, stando ad uno studio congiunto di Global Blue e Lybra Tech, la città ha attirato, composto prevalentemente da visitatori stranieri: questo segmento alimentaattraverso acquisti di alto livello, e contemporaneamente contribuisce allanel mondo.Insomma Milano - con il suo assodato- alimenta la speranza per altre metropoli, italiane e non, di vivere di cultura, nutrendosi di creatività mentre cresce in termini economici.