Altagamma porta l’eccellenza italiana a Expo 2025 Osaka con l’Icosaedro del Made in Italy

(Teleborsa) -la testimonianza del valore deldel nostro Paese nelle sue declinazioni di alta manifattura, design e creatività, attraverso un’installazione permanente all’interno del- e una conferenza che si terrà domani, mercoledì 15 aprile, in occasione della"In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, Altagamma celebra a Expo 2025 Osaka l’eccellenza manifatturiera italiana, rappresentata simbolicamente da un grande icosaedro di Leonardo che accoglie i visitatori del Padiglione Italia", ha dichiarato. "Un’installazione iconica che racconta, attraverso dei video, il nostro Saper Fare, nato nei distretti territoriali e divenuto nel tempo un ecosistema unico in cui creatività e innovazione, arte e scienza si fondono, dando vita alla bellezza delle nostre creazioni e al successo delle nostre imprese. Italia e Giappone condividono una profonda sensibilità per l’estetica e la qualità artigianale, e sono protagonisti di quella che definiamo l’economia della bellezza, che. Il Giappone è un mercato strategico per l’alto di gamma Made in Italy. Auspichiamo che Expo 2025 Osaka possa rafforzare ulteriormente il solido legame che unisce le nostre culture e i nostri Paesi".L’Icosaedro Altagamma è unache offre uIspirato al celebre poliedro ideato da Leonardo da Vinci e disegnato da Luca Pacioli, l’Icosaedro si compone di venti triangoli che delimitano lo spazio dell’installazione e sei di questi rivelano al pubblico la straordinaria varieta` della manifattura italiana attraverso le immagini dei 120 Brand di Altagamma che rappresentano i saperi, le competenze, le conoscenze diffuse su tutto il territorio che hanno preso forma di distretto industriale elevando l'artigianalita` e le arti dell’ospitalita` a modello imprenditoriale e industriale. I Brand di Altagamma, protagonisti nella moda, nel design, nella gioielleria, nell’alimentare, nell’ospitalità, nei motori e nella nautica sono ambasciatori nel mondo di eleganza, di bellezza e dello Stile di Vita Italiano.Domani, martedì 15 aprile, nel corso della Giornata Nazionale del Made in Italy, Altagamma e Padiglione Italia, in collaborazione con Confartigianato, danno voce ai protagonisti italiani e giapponesi della creatività e del design, in un dialogo che mira a evidenziare analogie, differenze e contaminazioni tra i due Paesi.La conferenza "", vedrà i saluti istituzionali di, Presidente di Altagamma;, Commissario Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka;Ambasciatore d’Italia in Giappone;, Presidente della VII Commissione della Camera dei Deputati;, Presidente di Confartigianato;, Presidente del Salone del Mobile.Milano., curatore de L’Icosaedro Altagamma, presenterà l’installazione Altagamma. Il successivo panel vedrà il confronto tra i designergli chefla CEO di Pomellato e Vice Presidente di Altagammae il Group Merchandising Division Manager di Isetan Mitsukoshi,