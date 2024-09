Vacanze sempre più care in Ue: prezzi in aumento anche a luglio (+6,6%)

(Teleborsa) - A luglio il prezzo al consumo deinell'Ue è stato del 6,6% più alto rispetto a luglio 2023. Il prezzo dei pacchetti vacanza nazionali è aumentato dell'11,1%, mentre ihanno visto un aumento del 5,7%. Continua quindi la crescita del prezzo dei pacchetti vacanza nell'UE iniziato ad agosto 2021. Il tasso di aumento annuale ha superato il 10% nella maggior parte dei mesi nel 2022 e nel 2023. In particolare, i pacchetti vacanza nazionali hanno visto un aumento dei prezzi nel 2023, con il tasso di inflazione annuale che ha superato il 20% per 7 mesi in quell'anno. È quanto segnalaI pacchetti vacanza includonoche prevedono viaggi, cibo, alloggio, guide, ecc. Include anche escursioni e pellegrinaggi di mezza giornata e di un giorno. Le vacanze internazionali si riferiscono alle vacanze che si svolgono in paesi diversi dal paese in cui risiede il vacanziere, mentre le vacanze nazionali si riferiscono alle vacanze che si svolgono all'interno del paese di residenza del vacanziere.A luglio 2024, la maggior parte dei paesi dell'UE ha riportato unper i pacchetti vacanze venduti all'interno dei rispettivi paesi. Gli aumenti più elevati sono stati registrati per i pacchetti acquistati in(+22,2% rispetto a luglio 2023),(+19,5%) e(+16,7%).Al contrario, 3 paesi dell'UE hanno riportato un tasso di inflazione negativo per i pacchetti vacanza:(-2,9%),(-2,7%) e(-0,2%).