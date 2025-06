Osservatorio Findomestic: intenzioni d'acquisto delle famiglie italiane in calo del 17,4%

(Teleborsa) - Dopo l'exploit positivo registrato nel mese di maggio, giugno segna un netto. Secondo i dati dell', realizzato in collaborazione conil calo rispetto a maggio è del 17,4%, con tutti i settori monitorati in negativo. Si tratta del peggior dato degli ultimi dodici mesi, che mostra un'inversione di tendenza rispetto al clima di fiducia registrato solo poche settimane fa e sul quale pesa anche il fatto che oltre metà degli italiani ha già sostenuto spese importanti per pianificare le vacanze estive.le intenzioni d'acquisto vanno dal -2% registrato per le pompe di calore, fino al -29,8% dell'isolamento termico. Particolarmente significativi icome mobili (-24,2%), ristrutturazioni (-20,2%) e grandi elettrodomestici (-10,8%). Anche ilsubisce un contraccolpo, con le auto nuove in discesa del -17,2%, i motoveicoli a -26,1% e le biciclette elettriche (e-bike) a -12,7%. Fa eccezione solo il monopattino elettrico (o affini), che cresce del 41,2%, dimostrandosi ancora una soluzione di mobilità apprezzata in città.il 28% ha già pianificato le ferie, un altro 28% le sta organizzando proprio in questo periodo, mentre il 26% dichiara di non avere ancora deciso e il 18% pensa che non partirà affatto. Tra chi ha scelto di rinunciare, le motivazioni principali sono il calo del reddito familiare (39%), le spese impreviste (21%) e il recente rialzo dei prezzi (21%). Per chi partirà, le vacanze saranno più brevi dello scorso anno: il 43% si concederà circa una settimana, il 27% solo qualche weekend o pochi giorni, mentre solo il 22% prevede una pausa di 10-15 giorni e appena l'8% andrà oltre i 15 giorni. Anche la spesa media prevista è in diminuzione: 1.594 euro a famiglia contro i 1.785 dello scorso anno, e per quelle composte da quattro o più persone si attesta a 1.741 euro (rispetto ai 1.923 del 2024). Circa 8 famiglie su 10 rimarranno in Italia, 6 su 10 andranno al mare e punteranno sul relax mentre poco più di uno su 5 opterà per vacanze all'insegna del culturale o dell'avventura."In questo momento dell'anno, le famiglie italiane – commenta– evitano di prendere in considerazione spese consistenti, meglio rimandarle per potersi garantire almeno qualche giorno di vacanza. Vacanze che si prospettano all'insegna del “mordi e fuggi” e della prudenza nei consumi, anche perché oltre 6 italiani su 10 percepiscono ulteriori rincari, soprattutto nei bar e ristoranti ma anche per quanto riguarda hotel e stabilimenti balneari".