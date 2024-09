Banco Desio colloca covered bond per un valore di 500 milioni euro

Banco di Desio e della Brianza

(Teleborsa) -con successo ila valere sul proprio programma di Obbligazioni Bancarie Garantite per un importo complessivo dicon scadenza 5 anni destinata adinvestitori istituzionali.Il covered bond,e un rendimento pari a, ha registrato nel corso del collocamentoL’emissione è stata allocata con la seguente distribuzione geografica:(53%),(22%),(12%),(8%),(3%), altri (2%).è stata principalmente a favore di banche e(72%), fondi e(19%),(5%), Official Institution (4%)."Siamo soddisfatti di questa nuova operazione che ci consente di ampliare le nostre risorse di funding a supporto delle nuove erogazioni di credito per la nostra clientela – ha commentato l’Amministratore Delegato– Il completamento con successo dell’operazione, anche in un mercato particolarmente affollato, rappresenta una conferma dell’apprezzamento degli investitori per il business model della Banca".Il collocamento dell’emissione è stato curato da BNP Paribas (Arranger del Programma), Banco Santander, IntesaSanpaolo, Natixis, Raiffeisen Bank International e UniCredit che hanno agito in qualità di Joint bookrunner.