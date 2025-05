Banco di Desio e Brianza, utile primo trimestre a 37 milioni

Banco di Desio e della Brianza

(Teleborsa) -ha chiuso il trimestre con l'utile pari a 37 milioni di euro, in diminuzione del 5,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, confermando la solidità della redditività nonostante il contesto di ribasso dei tassi. Il ROE annualizzato si attesta al 9,9%, mentre il margine operativo è pari a 60,9 milioni di euro, sostenuto dalla crescita delle commissioni nette.Ilè pari a 60,9 milioni con commissioni nette in aumento (+1,1 milioni di euro e +2,1%) e margine di interesse in riduzione del 6,6% influenzato dalla dinamica negativa dei tassi di interesse.Gliordinaria sono in crescita a 12,1 miliardi di euro (+0,2%), laè pari a 15,4 miliardi (-2,7%) mentre quellasale dello 0,5% a 22,7 miliardi.evidenziano un ulteriore rafforzamento, con un CET1 al 17,6% e un Total Capital Ratio al 18,3%.