Calcio, Fifa: durante la sessione estiva del mercato spesi 6,46 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Durante ilestivo sono stati 11mila i giocatori che nel mondo hanno cambiato squadra per un controvalore degli scambi di 6,46 miliardi di dollari. Si tratta del 13% in meno rispetto al primato raggiunto nell'estate del 2023 di 7,43 miliardi. Al primo posto l'Europa che ha movimentato 5,48 miliardi in entrata. Sono alcuni dei numeri pubblicati dalla Fifa. In Inghilterra sono stati spesi quasi 1,7 miliardi di dollari (erano 2 miliardi di un anno fa), in Italia sono stati fatti acquisti per 825 milioni, in Francia 697 milioni, in Spagna 599 milioni e in Germania con 572 milioni. L'Arabia Saudita che l'anno scorso aveva investito 875 milioni di dollari, quest'anno ha dimezzato la spesa e si è fermato a 431 milioni.Per quel che riguarda invece il calcio professionistico femminile, durante la sessione estiva del calciomercato sono stati spesi 6,8 milioni di dollari per i trasferimenti internazionali, più del doppio rispetto alla precedente finestra estiva. Sono stati registrati più di 1.100 trasferimenti in tutto il mondo: si tratta di un nuovo record e di un aumento di oltre il 30% rispetto allo stesso periodo del 2023. In Europa sono stati spesi 5,33 milioni per comprare i cartellini delle giocatrici, in Italia 363mila dollari.