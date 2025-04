Italia, M&A al top dal 2028 nel primo trimestre. UBS primo tra consulenti

London Stock Exchange Group

(Teleborsa) - Lehanno raggiunto ineidel 2025, più del doppio del valore registrato nello stesso periodo del 2024 e il totale più alto del primo trimestre dal 2018. È quanto emerge dal consueto report del(LSEG).Sono state registrate, un conteggio del primo trimestre superato solo due volte in precedenza in qualsiasi anno da quando LSEG ha iniziato a registrare i dati nel 1980.Le transazioni per un valore di 23,8 miliardi di dollari hanno coinvolto undurante il primo trimestre del 2025, un aumento del 31% rispetto ai livelli dell'anno precedente, guidato da transazioni multimiliardarie nel settore bancario. L'attività diha raggiunto i 21,3 miliardi di dollari, quasi quattro volte il valore registrato l'anno scorso in questo periodo, mentre le fusioni e acquisizioni in entrata che coinvolgono unsono diminuite dell'81% a 2,4 miliardi di dollari.L'offerta da 13,9 miliardi di dollari diper la rivalee l'offerta da 4,5 miliardi di dollari diperhanno contribuito a far salire gli accordi nela 18,8 miliardi di dollari, rappresentando il 79% di tutte le attività M&A target italiane durante il primo trimestre del 2025.-Subsea 7,-Vitol, Eni-) e, Prysmian-Channell,) hanno completato i primi tre settori.Lehanno raggiunto il massimo degli ultimi sette anni di 15,4 miliardi di dollari.si è classificata al primo posto nella classifica deicon qualsiasi coinvolgimento italiano durante il primo trimestre del 2025 (3 deal per 14,2 miliardi di dollari), seguita da(5 deal per 14 miliardi di dollari) e(11 deal per 13,1 miliardi di dollari).