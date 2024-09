Eolico offshore, Flotation Energy and Vårgrønn vincono gara per parco nel Regno Unito

(Teleborsa) -, joint venture tra Plenitude e HitecVision, hanno annunciato che il loro pionieristico progetto eolico offshore galleggiante,, è riuscito a vincere una gara nel. Il parco con i suoi 560MW e diventerà così il più grande parco eolico offshore galleggiante al mondo supportato da un piano di incentivi governativi., CEO di Vårgrønn, ha dichiarato: “Questo premio è un chiaro voto di fiducia da parte del governo del Regno Unito nei nostri piani per costruire il più grande parco eolico offshore galleggiante su scala commerciale d'Europa. È una notizia fantastica sia per il nostro progetto che per il più ampio settore eolico offshore galleggiante. Green Volt stimolerà gli investimenti in nuove infrastrutture portuali e aggregherà gli sforzi di una catena di approvvigionamento avanzata, contribuendo ad accelerare lo sviluppo di parchi eolici più galleggianti. Non vediamo l'ora di espandere il nostro dialogo con l'industria delle forniture"., CEO di Flotation Energy, ha aggiunto: “La Scozia è già un pioniere globale nel vento fluttuante. Questo CfD darà il via alla prossima fase del più grande progetto eolico galleggiante d'Europa a 80 km al largo della costa nord-orientale della Scozia. Green Volt è un enorme progetto di capitale da 2,5 miliardi di sterline. Creerà oltre 2.800 posti di lavoro durante la costruzione. Una volta operativo, il parco eolico offshore galleggiante fornirà energia pulita alla rete del Regno Unito, fornendo anche elettricità rinnovabile alle vicine piattaforme petrolifere e del gas".