RWE, fondo sovrano norvegese acquista 49% di due progetti eolici offshore

RWE

(Teleborsa) -, colosso energetico tedesco, ha firmato uncomeNordseecluster e Thor attualmente in costruzione. NBIM acquisirà una quota del 49% in entrambi i progetti. RWE rimane responsabile della costruzione e delle operazioni per tutto il ciclo di vita di questi parchi eolici offshore.Ilconcordato è di circaal closing. La chiusura di questa transazione è soggetta alle consuete approvazioni e prevista per l'inizio del terzo trimestre del 2025., situato a circa 50 km a nord dell'isola di Juist, èin due fasi: per la prima fase, Nordseecluster A con 660 megawatt (MW), la piena messa in servizio è prevista per il 2027. Per la seconda fase, Nordseecluster B con 900 MW, la piena messa in servizio è prevista per il 2029. In totale, Nordseecluster genererà abbastanza elettricità verde per rifornire l'equivalente di 1,6 milioni di famiglie tedesche.Il parco eolicoè ilfino ad oggi e si trova a circa 22 km dalla costa occidentale dello Jutland. La piena messa in servizio è prevista per il 2027. Con una capacità totale di 1.080 MW, sarà in grado di produrre abbastanza elettricità per rifornire più di un milione di famiglie danesi."I progetti avrannoche garantiranno flussi di cassa stabili e ridurranno i rischi per i progetti", viene sottolineato.