Tonfo di Intel su piano management per taglio costi

(Teleborsa) - Profondo rosso per, che soffre con un calo del 7,63%. Il mercato ha reagito piuttosot male alle indiscrezioni che parlano di un piano del management per ridurre i costi. Secondo Reuters, il Ceo di Intel Pat Gelsinger ed il top management starebbero mettendo a punto un piano per tagliare i costi e vendere le attività non core come Altera. Il piano per ora non includerebbe uno spin-off di Intel e la vendita delle attività di produzione alla Taiwan Semiconductor Manufacturing.A livello comparativo su base settimanale, il trend delle azioni Intel evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Lo status tecnico di medio periodo delribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 21,27 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 22,66, mentre il primo supporto è stimato a 19,88.