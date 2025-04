Intel vende maggioranza Altera al private equity Silver Lake per 4,46 miliardi di dollari

Intel

(Teleborsa) - Brillache passa di mano con un aumento del 5,80%.La società ha fatto sapere che venderà il 51% di Altera, la sua divisione di chip programmabili, al private equity Silver Lake per 4,46 miliardi di dollari. Intel manterrà una quota del 49%. La decisione presa dal nuovo amministratore delegato, Lip-Bu Tan, punta a risollevare le sorti del colosso dei semiconduttori statunitense.Si tratta di un accordo che valuta oggi Altera 8,75 miliardi di dollari. La vendita dovrebbe essere finalizzata nella seconda metà di quest'anno.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend delrispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 20,32 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 21,25 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 19,76.