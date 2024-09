Cina, crescita servizi rallenta in agosto e delude attese

(Teleborsa) -. Il dato dell'indice PMI dei servizi elaborato da Caixin indica un valore di, in calo rispetto ai 52,1 punti del mese precedente e inferiore aidagli analisti.L'indicatore che rappresenta le aspettative dei direttori delle aziende del terziario, si conferma comunque in espansione. Si ricorda che la soglia critica è fissata a 50 punti, fa da spartiacque tra contrazione e crescita economica.“L’ottimismo del mercato è stato confermato. Le imprese hanno espresso fiducia in un ulteriore miglioramento del mercato, mantenendo l'indice corrispondente in territorio positivo. Ma siamo ancora al di sotto della media storica, questo indica che il sentiment deve essere rafforzato", spiega, Senior Economist di Caixin Insight Group.