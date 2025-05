Eurozona, PMI servizi aprile rivisto al rialzo a 50,1 punti

(Teleborsa) - L'economia dell'rallenta ma resta in zona espansione ad. Lo confermano gli ultimi dati delpubblicati da Markit emersi dall'indagine sulle aspettative dei direttori acquisto delle imprese, condotta da Hamburg Commercial Bank per S&P Global.Ad aprile, l'dell'Eurozona è sceso a 50,1 punti dai 51 punti di marzo, risultando però superiore ai 49,7 punti della stima preliminare. Il, che incorpora anche l'ultimo record storico del manifatturiero, si attesta così a 50,4 punti dai 50,9 precedenti e risulta migliore dei 50,1 della stima preliminare.L'invece vede il PMI dei servizi sale a 52,9 punti rispetto ai 52 del mese precedente, sopra il preliminare (51,3 punti), mentre l'indice composito migliora a 52,1 punti dai 50,5 precedenti. Laregistra un calo del PMI servizi a 47,3 da 47,9, ma fa meglio del consensus (46,8), mentre il composito si porta a 47,8 da 48 (preliminare a 47,3). Lavede calare il PMI servizi a 49 da 50,9 (sotto il preliminare di 48,8), mentre il composito passa a 50,1 da 51,3 (preliminare a 49,7). Infine, lasegnala un PMI servizi in forte deterioramento a 53,4 da 54,7 e fa peggio delle attese (53,9 punti)."La crescita economica dell'Eurozona ha rallentato all'inizio del secondo trimestre, dopo una ripresa nei primi tre mesi dell'anno. Il settore dei servizi, che è un attore importante, ha praticamente ristagnato ad aprile. Sebbene la produzione manifatturiera abbia registrato un sorprendente aumento, ciò non è stato sufficiente a impedire il rallentamento generale della crescita", ha spiegato, Chief Economist presso la Hamburg Commercial Bank."Nel settore dei servizi, la pressione suiè ancora relativamente elevata, sebbene si sia leggermente attenuata negli ultimi due mesi. L'inflazione è in calo per ie ha continuato a mostrare un andamento decrescente - ha aggiunto -. Molti membri della(BCE) hanno accennato a un ulteriorea giugno, e questi ultimi dati sembrano supportare la loro posizione".