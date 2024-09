Prysmian, al via costruzione nuova nave posacavi

Prysmian

(Teleborsa) -annuncia l'inizio della costruzione della sua più recente nave posacavi, attraverso una cerimonia di steel cutting presso il cantiere VARD di Tulcea, in Romania.La nuova nave, si legge in una nota, è l'evoluzione della classe Leonardo da Vinci / Monna Lisa, con una maggiore capacità di caricare cavi e soluzioni tecniche sufficientemente avanzate da fronteggiare un mercato in continua evoluzione.La nuova nave rafforzerà le capacità di esecuzione di progetti sottomarini dell’azienda.