Prysmian vende il 5% di YOFC per 79 milioni di euro

Prysmian

J.P. Morgan

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, ha siglato un placing agreement per la vendita, ad un limitato numero di investitori istituzionali, di 37,595,255 azioni H di Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company () quotate presso la Borsa di Hong Kong (HKEX), pari a circa ilsociale totale della società, ad un prezzo pari a HK$ 19,50 per azione.Ilrinveniente dal collocamento è equivalente a circa HK$ 733 milioni (pari a circa).Al completamento del collocamento, Prysmian scendedel capitale sociale totale della società.ha agito come Sole Bookrunner in relazione al collocamento.