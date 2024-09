Germania, l'Ifo tedesco taglia stime: nel 2024 crescita zero

(Teleborsa) -. L'Istituto di ricerca tedesco, infatti, si aspetta ora una, rispetto al +0,4% indicato in precedenza, ed una crescita, anziché l'1,5% indicato nelle precedenti stime. Si prevede che l'economia tedesca raggiungerà una"L'economia tedesca, mentre altri paesi avvertono una ripresa", afferma, responsabile delle previsioni dell'Ifo, aggiungendo che c'è una "con investimenti "troppo scarsi" ed una produttività "stagnante" da anni.Al di là de fattori strutturali, la Germania sta anche sperimentando anche unadi natura ciclica, in cui "la situazione degli ordinativi è negativa ead un aumento deiperché le persone sono inquiete"., significativamente superiore alla media decennale del 10,1%., attesa in calo dal 5,9% dello scorso annoe, successivamente, al 2% ed all'1,9%.dal 5,7% dello scorso anno, per poi scendere il prossimo al 5,8% per e raggiungere infine il 5,3%.dovrebbe raggiungeree scendere rispettivamente all’1,3% e allo 0,9% nei prossimi due anni.Unquest'anno avrà, la cui produzione dovrebbe ridursi del 3,1%,, che dovrebbe diminuire del 2%."La decarbonizzazione, la digitalizzazione, il cambiamento demografico, la pandemia di coronavirus, lo shock dei prezzi energetici e il ruolo mutevole della Cina nell’economia globale stanno mettendo sotto pressione i modelli di business consolidati e costringendo le aziende ad adeguare le proprie strutture produttive", spiega l'esperto dell'Ifo, citando fra iche influenzano la produttività il