Il comparto telecomunicazioni in Italia marcia in positivo (+1,19%)

(Teleborsa) - Andamento tonico per l', grazie alla scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 8.654,6, con un incremento di 103,7 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'termina la seduta a 318, dopo aver avviato la seduta a 315.Tra i titoli del, bene, con un rialzo dell'1,88%.Piccolo passo in avanti per, che porta a casa un timido +0,82%.Tra i titoli adell'indice telecomunicazioni, modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,79%.Tra ledi Piazza Affari, seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +2,47%.Allunga timidamente il passo, che termina la seduta con un modesto progresso dell'1,44%.Piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,56%.