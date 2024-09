Misery Index Confcommercio: a luglio 2024 l'indice di disagio sociale torna ai minimi

(Teleborsa) - Ilsi è attestato a 10,4, tornando sui livelli di luglio 2007, in riduzione di sette decimi di punto su giugno. Il dato – fa sapere Confcommercio in una nota – è sintesi di una riduzione della disoccupazione estesa, scesa al 7,2%, e di un rallentamento del tasso di crescita dei prezzi dei beni e servizi ad alta frequenza d'acquisto (1,8% dal 2,0% del mese precedente).A luglio, sulla base delle risultanze della rilevazione continua sulle forze di lavoro, si registra un, evoluzione che ha permesso di superare la soglia dei 24 milioni di persone impiegate nel processo produttivo. In netta riduzione, -107mila unità su giugno, anche le. A questi andamenti si è associata una. Queste dinamiche – spiega Confcommercio – hanno portato a una riduzione del tasso di disoccupazione ufficiale sceso al 6,5%, anche in questo caso un valore che non si toccava da oltre 15 anni. Nello stesso mese le ore autorizzate di CIG sono state poco meno di 35,3 milioni, a cui si sommano oltre 1,3 milioni di ore per assegni erogati dai fondi di solidarietà, con un aumento sia nel confronto mensile sia in quello annuale. In termini di ore diquesti dati hanno comportato un incremento, su giugno, in termini di unità di lavoro standard (Ula) destagionalizzate. Il combinarsi di queste dinamiche ha determinato un ridimensionamento anche delÈ proseguita anche nei mesi estivi lache a luglio hanno mostrato una variazione su base annua dell'1,8%, in diminuzione di due decimi di punto su giugno. Tendenza che, stando alle stime preliminari, sembra essersi accentuata nel mese di agosto con una variazione su base annua dei prezzi dell'aggregato di riferimento scesa all'1,1%.In termini prospettici il ritorno a valori storicamente contenuti dell'indicatore e delle sue principali componenti rende, calcolata secondo la metrica del MIC, anche nei mesi autunnali. A questo si aggiungono ii cui segnali anticipatori potrebbero essere rappresentati dalla crescente richiesta delle ore autorizzate per le varie forme di integrazione salariale e dalle difficoltà, manifestate nei periodi più recenti, di ridurre l'area dell'inattività.