Saipem e newcleo siglano accordo per applicazioni offshore tecnologia nucleare

Saipem

(Teleborsa) -hanno firmato unper individuare soluzioni perL’obiettivo dell’accordo è quello di"Small Modular Lead-cooled Fast Reactor", per fornire energia elettrica e calore di processo a zero emissionie migliorarne quindi le performance di sostenibilità. L’accordo prevede, inoltre, ladi estendere l'uso della tecnologia di newcleo percollegate con la rete elettrica a terra o ad altri utilizzatori.La collaborazione tra le due aziende prevede dunque lasul possibile sviluppo di. La soluzione di newcleo impiega una delle più promettenti tecnologie nel settore dei reattori nucleari a fissione di piccola taglia.rientra nel proprio programma di sviluppo tecnologico dedicato allaper contribuire al raggiungimento degli. L’energia nucleare è, infatti, una fonte energetica che può contribuire in modo efficiente e sostenibile a supportare il crescente fabbisogno di energia e garantire la diversificazione e la sicurezza dell’approvvigionamento energetico., CEO di Saipem, ha affermato "la produzione di energia a zero emissioni attraverso impianti galleggianti offshore dotati di reattori compatti di nuova generazione può rappresentare una nuova frontiera per la transizione energetica. Con questo accordo di collaborazione facciamo leva sulle competenze distintive di Saipem nel mondo offshore e sulla nostra capacità di portare innovazione nel mondo delle infrastrutture per l’energia per esplorare nuove soluzioni che accelerino il percorso verso la decarbonizzazione".Per, CEO di newcleo, Saipem "è un partner ideale". "La nostra tecnologia di reattori di nuova generazione - ha spiegato - permetterà non solo di ridurre l’impatto ambientale delle operazioni offshore del settore oil & gas, migliorando l'efficienza energetica e promuovendo la sostenibilità a lungo termine, ma anche di progettare delle centrali di produzione elettrica offshore, che possano fornire elettricità decarbonizzata a terra, in qualsiasi luogo al mondo".