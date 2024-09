Al via il Forum di Cernobbio, Mattarella: c'è da completare edificio finanziario europeo

(Teleborsa) - Ha preso il via a Villa d’Este di Cernobbio la cinquantesima edizione del annualedi. Quest'anno il titolo scelto per la kermesse è stato "". L'evento si chiuderà domenica 8 settembre. Dopo l’opening speech di Valerio De Molli (Managing Partner & CEO, The European House – Ambrosetti & TEHA Group), è intervenuto – in diretta dal Quirinale – il Presidente della Repubblica Italiana,"L'è incompiuta", ha affermato Mattarella ricordando le "recenti lucide scelte dalla commissione von Der Leyen a seguito della pandemia". Si tratta di "scelte di discernimento significative" sfociate nelle "politiche coraggiose sul debito con", ha aggiunto. Il presidente della Repubblica ha poi aggiunto che abbattere ilè una "necessità ineludibile" e ha spiegato che "sul fronte del debito l'Italia ha pagato più interessi di quelli pagati insieme daeppure è un pagatore affidabile". Mattarella ha sottolineato che l'andamento dei tassi "è un termometro opinabile" e "l'Italia è uncon una storia trentennale, gli avanzi statali primari annui e con un debito pubblico cresciuto in larga misura dal 1992, principalmente a causa proprio degli interessi"."Una domanda semplice: il vincolo esterno o piuttosto interno, come sarebbe più corretto dire, deriva dalle regole o dal debito? Merita una riflessione che interpella ladei Paesi dell'Unione e sollecita a mettere a sistema, in terminied, quanto oggi è affidata alla sola", ha dichiarato il presidente della Repubblica. "Il tema - ha aggiunto - non è puramente finanziario ma costituisce una questione civile, sociale e democratica, intersecando le questioni della libertà economica e dell'eguaglianza dei cittadini e dellainternazionale di uno Stato", ha aggiunto."Molta strada resta da fare per darea unche tenga conto anche della situazione della ricchezza delle famiglie – ha proseguito –. Una dimensione europea potrebbe costruire verità. Non un invito a trascurare il debito, che è necessario abbattere, ma invito a completare l'".Mattarella ha quindi invitato a "riflettere, allargare gli orizzonti e quindi assumereper le sfide che il mondo si trova ad affrontare a partire dalla sostenibilità".