IRS 14, Sostenibilità e PMI: focus dei commercialisti sulla rendicontazione volontaria

(Teleborsa) - "ESRS VSME. Rendicontazione di sostenibilità volontaria per Pmi e microimprese" è il titolo del(Informativa Reporting di Sostenibilità) del, realizzata nell’ambito dell’area di delega del consiglieree della commissione "Reporting di Sostenibilità" di cui è presidenteautore di questo numero insieme aedI primi report di sostenibilità con riferimento all’esercizio finanziario 2024, redatti in applicazione della Direttiva (UE) 2022/2464, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e degli standard European Sustainability Reporting Standards (ESRS), hanno registrato alcune criticità legate alla ridondanza dei datapoint e alla raccolta delle informazioni.Il legislatore europeo è già intervenuto, adottando misure di semplificazione degli ESRS e approvando il rinvio dell’obbligo per gli esercizi finanziari 2025 e 2026 per favorire il contenimento degli sforzi e degli investimenti delle PMI e delle grandi imprese. Tenendo conto del contesto europeo attuale riferito all’Omnibus Package – proposto dalla Commissione Europea il 26 febbraio 2025 –, l'informativa intende fornire(ESRS VSME), che include le informative richieste dalle banche in applicazione del regolamento di finanza sostenibile e delle Linee guida EBA.La rendicontazione volontaria prevedibilmente si estenderà a una più ampia platea di imprese con un maggiore coinvolgimento della figura professionale del commercialista.