Broadcom scivola su previsioni giudicate deludenti

(Teleborsa) - Giornata no per, che è in forte flessione al Nasdaq (- 8,66%), a causa di previsioni di vendita giudicate piuttosto deludenti. L'azienda ha previsto di realizzare ricavi per 14 miliardi di dollari nel quarto trimestre, appena al di sotto delle stime di 14,04 miliardi di dollari (stime LSEG), ma la stima è stata vista come un segno di possibile debolezza del business non legato all'intelligenza artificiale.Il produttore di chip statunitense ha registrato un forte calo dei ricavi delle divisioni di rete a banda larga e non-AI, compensando un aumento delle sue previsioni di vendita di chip per l'intelligenza artificiale, che sono risultati un punto di forza per Broadcom.Il terzo trimestre si è chiuso con ricavi in aumento del 47% poco oltre i 13 miliardi ed un EPS diluito di 1,24 dollari, circa tre centesimi oltre il consensus.Il quadro tecnico diin Borsa suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 136,6 USD con tetto rappresentato dall'area 143,1. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 133,6.