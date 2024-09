Francia, Macron sceglie Barnier come primo ministro

(Teleborsa) - Il presidente franceseha nominato primo ministro l'ex commissario europeo e negoziatore per l'Ue nelle trattative per Brexit. "Il presidente della Repubblica ha nominato primo ministro Michel Barnier, incaricandolo di instaurare un Governo di unificazione al servizio del Paese e dei francesi", si legge in una nota diffusa dall'Eliseo in un comunicato stampa. "Questaarriva dopo un ciclo di consultazioni senza precedenti durante il quale, in conformità con il suo dovere costituzionale, il Presidente ha assicurato che il Primo ministro e il futuro Governo riunissero le condizioni per essere i più stabili possibili", ha aggiunto il comunicato.Barnier succede al 35enne. A 73 anni è ilnella storia della Quinta Repubblica francese, prendendo il posto più giovane di sempre. Barnier è stato per la prima volta ministro nel 1993, poi tre volte durante le presidenze di Jacques Chirac e Nicolas Sarkozy. È stato due volte commissario europeo a Bruxelles, poi, tra il 2016 e il 2021, ha guidato le trattative per l'uscita della Gran Bretagna dall'Ue, suscitando fiducia e apprezzamento tra molti Stati membri.La nomina di Michel Barnier è stata criticata delle f, riunite nel(Nfp). Il segretario del partito socialista,, ha scritto sui suoi canali social che "il negazionismo democratico ha raggiunto il suo apice: un primo ministro del partito che si classificava al quarto posto e che non ha nemmeno partecipato al fronte repubblicano. Stiamo entrando in una crisi di regime". Perdi La France Insoumise (Lfi), il presidente Emmanuel Macron non ha rispettato la "sovranità popolare" e la "scelta risultante dalle urne".Il partito di destra del(Rn) ha invece fatto sapere che "giudicherà il suo discorso di politica generale nel merito" prima di decidere sulla censura. "Chiederemo che le principali questioni urgenti che i francesi devono affrontare - potere d'acquisto, sicurezza e immigrazione - vengano finalmente affrontate e ci riserviamo tutti i mezzi di azione politica se ciò non avverrà nelle prossime settimane", ha scritto il suo leadersu X.