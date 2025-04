Dazi, task force Palazzo Chigi: al lavoro su aiuti alle imprese e dialogo

(Teleborsa) -: sono questi gli strumenti scelti dal governo Meloni. Ai dazi di Trump, infatti, il governo italiano vuole rispondere con, mettendo da parte "ogni", che "di quelli strettamente connessi con i dazi" e sceglie la via del dialogo, nella convinzione che "una guerra commerciale non avvantaggerebbe nessuno, né l’Unione Europea né gli Stati Uniti".E' quanto emerso al termine della, con la Presidente del Consiglioed i Vicepremier. Presenti il Ministro dell’Economia, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, il Ministro dell’Agricolturae il Ministro per gli affari europei ed il PNRR, il sottosegretario alla Presidenza del ConsiglioNel corso dell’incontro, i Ministri hanno illustrato diversee rilanciare la competitività delle imprese. Le proposte saranno al centro del, in programma per oggi, 8 aprile, a Palazzo Chigi. Si è discusso poi di strumenti per sostenere le imprese, simili a quelli erogati durante la pandemia, ma senza attingere ai fondi residui del PNRR. Ile "regole ideologiche e poco condivisibili" dele la semplificazione del quadro normativo.Se da una parte Meloni sta lavorando con il governo per sostenere le imprese in un momento difficile, che vede accavallarsi la crisi dell'industria e dell'auto a quella dell'export, dall'altro,, per incontrare il Presidente Trump. L'annuncio dell'incontro alla Casa Bianca potrebbe arrivare nelle prossime ore, ma in ogni caso è atteso, prima dell'arrivo a Roma del vicepresidente americano JD Vance.Il ruolo di "portavoce" della UE è stato assunto da Meloni dopo il, dove è stato espresso ampio sostegno all'ipotesi di, secondo quanto riferito dal Ministro Tajani, mentrecaldeggiata dalla Francia.anche all'ipotesi di, che prenderanno il via il 15 aprile.