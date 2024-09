Mobileye in profondo rosso su rumors vendita quota Intel

Mobileye Global

Mobileye Global

(Teleborsa) - Scende sul mercato, che soffre con un calo del 6,58% dopo che Bloomberg ha parlat della vendita della partecipazione in mano a Intel. Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 11,43 USD con area di resistenza individuata a quota 12,16. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 11,08.Intel starebbe considerando varie opzioni, nell'ambito di un piano messo a punto dal management, per disfarsi di attività non core. per la sua partecipazione nel fornitore di sistemi di guida automatizzati in difficoltà, Mobileye Global, secondo quanto riferito da persone a conoscenza della questione.Il produttore di chip potrebbe disfarsi di parte del suo 88% in Mobileye sul mercato pubblico o tramite una vendita a terzi, stando a quanto riportato dalle fonti. Entro fine settembre il Cda di Mobileye si riunirà per considerare i piani di Intel.Intel ha venduto parte della sua partecipazione in Mobileye l’anno scorso, raccogliendo circa 1,5 miliardi di dollari.Mobileye ha sofferto un contesto in cui i produttori di automobili hanno ridotto la produzione a causa di un eccesso di offerta post-pandemico in tutto il settore. Il mese scorso, ha tagliato le previsioni di fatturato e abbassato le sue proiezioni per il reddito operativo, aggiustato ben al di sotto di quanto previsto dagli analisti.