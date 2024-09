Petrolio, il crollo dei prezzi convince l'Opec+ a ritardare il piano per l'aumento della produzione

(Teleborsa) - I membri dell'hanno alla fine deciso di ritardare di due mesi l'aumento dellache era previsto per ottobre. La conferma alle indiscrezioni che circolavano da giorni è arrivata direttamente dal Segretariato dell'OPEC. Il mese prossimo sarebbe dovuto partire infatti il piano che dopo un incremento iniziale disarebbe dovuto arrivare a restituire gradualmente al mercatonei mesi successivi. Il programma quindi partirà da dicembre e proseguirà fino a novembre del prossimo anno.Ildi 2,2 milioni di barili al giorno era stato intrapreso da Algeria, Iraq, Kazakistan, Kuwait, Oman, Russia, Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti come azione volontaria e quindi non rientra nella politica ufficiale vincolante per tutti i membri della coalizione OPEC+.La decisione è stata presa dopo il crollo deldelregistrata nelle ultime settimane. I futures sul greggio, che sono crollati nella prima parte della settimana, sono tornati a crescere leggermente nella giornata di ieri, con il contratto Ice Brent con scadenza di novembre scambiato a 73,63 dollari al barile, in aumento dell'1% rispetto all'accordo precedente. Il contratto Nymex di ottobre del primo mese era di 70,17 dollari al barile, l'1% in più rispetto al precedente prezzo di chiusura.