Petrolio, nuovo aumento della produzione a giugno concordato dall'OPEC+

(Teleborsa) - L'Opec+ ha deciso per un nuovo aumento delladia giugno. Lo segnala Bloomberg che spiega come stia accelerando la ripresa dell'offerta per il secondo mese consecutivo, con i Paesi leader del gruppo che contemporaneamente cercano di punire i membri che producono in eccesso, tra cui. Il gruppo guidato dahanno concordato infatti di aggiungere 411mila barili di produzione al giorno il mese prossimo.Il mese scorso l'Opec+ aveva deciso inaspettatamente di triplicare il volume previsto per maggio. Una mossa attesa dai trader di greggio visto che l'Arabia Saudita aveva già segnalato di essere disposta ad accettare un periodo prolungato di bassi prezzi del petrolio. L'agenzia di stampa americana fa notare che ladell'Opec+ rappresenta una nettarispetto alla posizione di lunga data che il cartello affermava di voler sostenere per difendere i prezzi del petrolio. Aumentano quindi i dubbi sul futuro dell'alleanza, aprendo a possibili conseguenze come unaGli analisti hanno già rivisto le loro previsioni.ha ridotto le previsioni di prezzo, prevedendo 62,50 dollari al barile per il Brent nel terzo e quarto trimestre del 2025, 5 dollari in meno rispetto a quanto precedentemente previsto. Prezzio tagliato anche dagli analisti diQuesta potrebbe essere una buona notizia sia per leche per il presidente degli Stati Uniti,. Un calo dei prezzi dell'energia sostenuto e prolungato potrebbe, infatti, essere accolto in maniera positiva dalle dalle banche centrali, compresa la Federal Reserve. Un prezzo più basso del petrolio e dei prodotti correlati, inclusa la benzina, potrebbero compensare parte dell'previsto dai. Anche Trump – atteso inalla fine di maggio – accoglierebbe di buon grado un prezzo del greggio inferiore visto che aveva chiesto lui stesso all'OPEC+ di aumentare la produzione e contribuire a ridurre i prezzi dell'energia.