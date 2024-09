Amplifon crolla in Borsa dopo che Apple lancia test dell'udito con AirPods

Amplifon

(Teleborsa) -, società leader nelle soluzioni uditive che fa parte del FTSE MIB, è in netto calo in Borsa dopo che ieri sera il colosso statunitenseha svelato quelle che chiamain arrivo su Apple Watch e AirPods Pro 2, le quali rappresentano ulteriormente l'impegno di Apple nel campo della salute.Apple intende offrire la prima esperienza di salute uditiva all-in-one al mondo con AirPods Pro con protezione uditiva attiva, unae una funzionalità di apparecchio acustico da banco. La prima funzionalità di apparecchio acustico basata su software nel suo genere aiuta a rendere l'accesso all'assistenza uditiva "più semplice che mai a un prezzo accessibile", si legge in una nota.Le funzionalità di test dell'udito e apparecchio acustico dovrebbero ricevere presto l'dalle autorità sanitarie globali e saranno disponibili questo autunno in oltre 100 paesi e regioni, tra cui Stati Uniti, Germania e Giappone."In Apple, crediamo che la tecnologia possa aiutarti a vivere una vita più sana e siamo entusiasti di abilitare nuove incredibili funzionalità sanitarie per gravi condizioni che colpiscono miliardi di persone in tutto il mondo, continuando a mantenere privati ??i dati degli utenti - ha affermato Sumbul Desai, vicepresidente di Apple Health - Con Apple Watch, continuiamo a offrire ai nostri utenti la possibilità di scoprire importanti condizioni di salute con nuove notifiche di apnea notturna. E su AirPods Pro, potenti funzionalità mettono la salute uditiva degli utenti in primo piano, offrendo".Con riguardo al test dell'udito, Apple ha spiegato che gli utenti possono. La funzionalità di test dell'udito sfrutta la scienza acustica avanzata e offre agli utenti un'esperienza interattiva. Quando un utente completa il test, vedrà un riepilogo dei risultati di facile comprensione, tra cui un numero che rappresenta la perdita dell'udito in ciascun orecchio, una classificazione e delle raccomandazioni. I risultati, che includono un audiogramma, vengono archiviati in modo privato e sicuro nell'app Salute e possono essere condivisi con un operatore sanitario per avere conversazioni più informate.registra unarispetto alla vigilia,. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 26,24 e successiva a quota 25,73. Resistenza a 27,34.