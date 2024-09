Apple presenta iphone 16, Cook: "Con l'IA inizia una nuova era"

(Teleborsa) - "L'Apple Intelligence avrà un profondo impatto sull'iPhone 16, alza l'asticella, è l'inizio di una nuova era". Con queste paroleaprendo l'evento a Cupertino ha presentato ufficialmente la. Sono quattro modelli e la particolarità è il chip A18 creato appositamente, più veloce, per supportare le funzioni di IA. Le funzioni diarriveranno come versione sperimentale in Usa, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Africa e Regno Unito dal prossimo mese. Resta da capire quando arriveranno in Europa e anche in Italia, a seguito del Digital Markets Act (Dma) che prevede norme più stringenti per i big della tecnologia.Nel dettagliocon un comparto fotografico potenziato, due nuovi comandi (per operazioni veloci eper funzioni di video e foto), design migliorato e nuovi colori. Ma la vera novità sono le, la Apple Intelligence, che vede protagonista l'assistente virtuale Siri che potenziato dall'IA è in grado di comprendere le richieste degli utenti, anche quando non sono formulate correttamente. Mentre il nuovo pulsante per il controllo di foto e video attiva una funzione di comprensione visiva (Visual intelligence) simile a quelle messe in campo da Google con Lens.Secondo recenti indiscrezioni del Wall Street Journal, il colosso fondato da Steve Jobs è in trattative per investire innell'ambito del nuovo round di raccolta fondi della start up guidata da Sam Altman. Sullo sfondo il cambio di dirigenza in Apple: il chief financial officerè in uscita a fine anno., a partire dai 979 euro per i modelli base, quelli top di gamma dai 1.239 euro. Nel corso dell'evento 'It's Glowtime", Cupertino ha anche presentato i nuovi Apple Watch Series 10 "carbon neutral" e nuovi auricolari Air Pods con una particolare attenzione alla cancellazione del rumore e alla salvaguardia dell'udito.