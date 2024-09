Eventi e scadenze del 10 settembre 2024

Venerdì 06/09/2024

Domenica 08/09/2024

Lunedì 09/09/2024

Martedì 10/09/2024

B&C Speakers

Campbell Soup

Cementir

Gamestop

Gas Plus

GVS

The Italian Sea Group

TXT E-solutions

Unidata

(Teleborsa) -- Il mondiale degli sport a rotelle arriva per la prima volta in Italia e vedrà oltre 12.000 tra atleti, tecnici e delegazioni provenienti da 100 Paesi del mondo. Ci saranno 12 sport diversi, dallo skateboarding al freestyle fino allo skatecross e al pattinaggio artistico, l'hockey pista e il roller derby- Si svolge a Berlino la Fiera internazionale dell'elettronica della tecnologia e dell'innovazione. Ci saranno le più importanti aziende del settore dell'elettronica di consumo e degli elettrodomestici per la casa. Spazio all'intelligenza artificiale, la domotica e la robotica- Manifestazione internazionale dedicato all'oreficeria e alla gioielleria organizzata da IEG - Italian Exhibition Group, in programma in fiera a Vicenza. Evento di riferimento per la Community orafa, dove saranno presenti anche buyer, giornalisti e opinion leader- Budapest - Riunione informale dei ministri dell'Agricoltura e della pesca- Salerno - Seconda edizione dell’evento nazionale dedicato all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità nel settore agroalimentare organizzato da Unioncamere e dalla Camera di commercio di Salerno in varie location della città. L'evento quest'anno prevede la partecipazione di Google con il progetto AI per il Made in Italy- Banca d'Italia, Roma - La Banca d'Italia organizza la 1ª edizione del Convegno EPSI (Economics of the Public Sector and Institutions). Il convegno, che si terrà con cadenza annuale, mira a riunire i principali studiosi dei temi legati all'economia del settore pubblico e delle istituzioni- Milano, Palazzo Mezzanotte - Settimana dedicata alla Finanza Sostenibile dove esperti e opinion leader condivideranno strategie e casi di successo in eventi in presenza e digitali. L'evento di apertura, "ESG investing and Sustainable Growth: moving forward", sarà inaugurato dall'AD di Euronext, Stéphane Boujnah. Seguiranno interventi di oltre 20 rappresentanti C-Level di aziende e istituzioni finanziarie come Assicurazioni Generali, CDP, ENI e Snam- Banche e moneta: serie nazionali; L'economia italiana in breve- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Pubblica l'outlook sull'energia09:30 -- Tavola rotonda virtuale di Robeco. Verranno fornite indicazioni su ciò che gli investitori possono aspettarsi nei prossimi cinque anni per tutte le principali asset class, con le previsioni macroeconomiche di Robeco10:00 -- Stazione Milano Centrale - Presentazione del treno Frecciarossa 1000 livreato in occasione della nuova edizione del programma X Factor 202410:00 -- Milano - La mobilità responsabile in città, più educazione stradale per più sicurezza stradale. Evento organizzato da Confcommercio Mobilità. Saluti introduttivi di Marco Barbieri, Segretario Generale Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza11:00 -- Nota sull’andamento dell’economia italiana Lug. - Ago. 202411:30 -- Roma, Agenzia ICE - Alla presentazione interverranno, tra gli altri, Francesco Lollobrigida (Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), Matteo Zoppas (Presidente agenzia Ice), Mariateresa Maschio (Presidente FederUnacoma), Simona Rapastella (DG FederUnacoma)15:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema16:00 -- Stazione Roma Tiburtina - Presentazione del nuovo treno Nightjet che collegherà Roma con Vienna. Interverranno, tra gli altri, il ministro Salvini, l'AD e DG del Gruppo FS, Donnarumma, l'AD e DG di Trenitalia, Corradi e l'ambasciatore austriaco in Italia, Eichtinger17:00 -- Villa Reale, Monza - Seconda tappa del roadshow di EY dedicato al mondo imprenditoriale, in collaborazione con Microsoft, UniCredit Wealth Management e Assolombarda. Parteciperanno imprenditori, istituzioni locali e associazioni di categoria, per consolidare reti di collaborazione e stimolare la crescita dell’ecosistema locale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Investor Day Fiscal 2025- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2024- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale