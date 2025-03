Borse europee in calo con le auto

S&P-500

(Teleborsa) -, mentre si muovono in calo le principali Borse europee, all'indomani dell'annuncio di nuovi dazi USA sulle auto. Il Presidente americano Trump ha imposto dazi del 25% sulle importazioni di auto, con il rischio che la decisione impatti su tutti, compresi di produttori americani, minando ulteriormente un settore già in crisi. Nel frattempo, a Wall Street si rileva un andamento negativo per l'. I dati del PIL USA del 4° trimestre risultano leggermente sopra il consensus, così come migliori delle attese appaiono i dati sulle richieste settimanali di sussidio di disoccupazione.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,08. Segno più per l', che mostra un aumento dell'1,03%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 69,6 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +108 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,82%.soffre, che evidenzia una perdita dello 0,70%, si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,27%, e contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,51%. A Milano, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 39.099 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si ferma a 41.358 punti, in prossimità dei livelli precedenti.di Milano, troviamo(+4,69%),(+2,06%),(+1,91%) e(+1,82%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,23%.Sensibili perdite per, in calo del 4,08%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,08%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,78%.del FTSE MidCap,(+3,00%),(+2,65%),(+2,56%) e(+2,46%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -12,58%.In apnea, che arretra del 4,73%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,69%.