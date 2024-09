Fs, presentato il nuovo treno Nightjet che collega Roma con Vienna e Monaco

(Teleborsa) - Presentato oggi, al binario 1 della stazione di, il trenodi ultima generazione che collegacon. Il collegamento è effettuato grazie alla cooperazione tra Trenitalia (Gruppo FS) e la compagnia ferroviaria austriaca ÖBB. All’evento di presentazione hanno partecipato il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,; il Sindaco di Roma,; l’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS,; l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia,; il Membro del Consiglio di Amministrazione di ÖBB-Personenverkehr AG,; e l’Ambasciatore Austriaco in Italia,Con il nuovo treno Nightjet, il collegamentoparte ogni giorno da Roma Tiburtina alle 17:25 con fermate a Firenze Santa Maria Novella, Bologna Centrale, Villaco, Klagenfurt, Leoben, Bruck an der Mur e arrivo a Vienna alle 9:04 del giorno successivo. A Villaco, parte del treno prosegue per Monaco di Baviera, arrivando a destinazione alle 9:22 del mattino.In, il Nighjet parte da Monaco di Baviera alle 20:10 e da Vienna alle 19:18. Si ricongiunge a Villaco all’1:03 per poi proseguire verso Roma con fermate a Bologna Centrale e Firenze Santa Maria Novella. L’arrivo a Tiburtina è alle 11:05.Il Nightjet di ultima generazione è composto da, una da e per Vienna e l’altra da e per Monaco di Baviera, di sette carrozze ciascuna. Ha una capacità totale di 500 posti.A bordo, i passeggeri hanno a disposizione alcunitra cui minibar, Wi-Fi gratuito con accesso al portale di bordo ÖBB Railnet Night e un moderno sistema di informazione. Le carrozze sono dotate di display con diverse funzioni, come il controllo delle luci o le chiamate al personale di bordo, oltre ai sistemi di videosorveglianza e di accesso elettronico per garantire ancora più sicurezza a bordo.Con iNightjet diretti da Roma a Vienna e Monaco si consolida l’offerta di Trenitalia verso l’Austria e la Germania che si completa con i collegamenti Eurocity Italia-Svizzera, effettuati in cooperazione con le Ferrovie Federali Svizzere e dal collegamento Milano – Zurigo- Francoforte effettuato in cooperazione con Ferrovie Federali Svizzere e Deutsche Bahn. Si rafforza ulteriormente così la presenza indel Gruppo FS che, con Trenitalia opera in Francia con Trenitalia France, in Gran Bretagna con Trenitalia UK, in Germania con Netinera, in Grecia con Hellenic Train e in Spagna con iryo. Inoltre, è presente nei Paesi Bassi con Qbuzz, la società olandese di servizi del trasporto pubblico locale.