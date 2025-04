Trenord attiva servizio internazionale fino ad Ancona via Brennero

(Teleborsa) -porta adil serviziol’azienda ferroviaria lombarda fornisce macchinisti e capitreno nella tratta italiana delle cinque coppie di corse giornaliere che collegano Monaco di Baviera a Bologna, Verona, Venezia.Tutti i giorniuna coppia di corse per la prima volta da Bologna prolunga il viaggio fino ad Ancona, con fermate a Cesena, Rimini, Riccione, Cattolica, Pesaro, Senigallia. È il personale Trenord a gestire le operazioni di condotta e scorta per questo nuovo servizio.Il servizio di Lunga Percorrenza viene effettuato in collaborazione con la società ferroviaria tedesca DB - Deutsche Bahn e l’austriaca ÖBB - Österreichische Bundesbahnen. Rientra nell’ambito della gara europea vinta nel 2024 da Trenord, che prevede una produzione di 1,2 milioni treni*km all’anno a fronte di un valore complessivo diPer svolgere le attività previste dall’accordo, Trenord mette a disposizione uno staff dedicato di– macchinisti, capitreno, agenti polifunzionali e di staff – che si occupano dei servizi di condotta e scorta nella tratta italiana fino al confine.