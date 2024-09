Istat, economia internazionale in moderata crescita con prospettive incerte

(Teleborsa) -continua a mostrare una, sostenuta dal calo dell'inflazione e da condizioni del mercato del lavoro ancora solide in molti paesi. E' quanto conferma la, segnalando che leper i prossimi mesi. L'indice globale dei manager degli acquisti (PMI) per i nuovi ordini all'esportazione, che anticipa la tendenza del commercio internazionale, è sceso a giugno al di sotto della soglia dei 50 punti (49,7), per poi peggiorare ulteriormente in agosto (48,9).Nonostante l’attualetra le due aree, il tasso di cambio euro-dollaro ha continuato a fluttuare intorno ai livelli del 2023, con una media di 1,08 dollari per euro nel periodo gennaio-luglio 2024.toccando ad agosto la quotazione media di 1,10 dollari, spinto dalle attese di un peggioramento delle prospettive di crescita negli Stati Uniti.. Il lento calo dell'inflazione e la riduzione, al momento limitata, dei tassi di interesse non hanno ancora avuto un impatto positivo sul recupero dei consumi e degli investimenti privati. Il Pil dell'area nel secondo trimestre ha registrato una variazione dello 0,2% su base congiunturale, andamento che sottendenei principali paesi: una contrazione inun ritmo modesto ine molto vivace inQuanto all', nel secondo trimestre, ilsu base congiunturale, registrando il quarto tasso di crescita consecutivo, con unda parte. Migliora ad agosto, dopo quattro mesi di calo, la fiducia delle imprese; peggiora, dopo tre mesi di incremento, quella dei consumatori, guidata da un deterioramento di tutte le componenti dell’indice. Deboli gli scambi di beni. Le esportazioni di beni in valore si confermano poco vivaci; continuano a ridursi le vendite dirette verso i mercati Ue.La- sottolinea la nota dell'Istat - ha evidenziato in luglio unadopo gli incrementi nei due mesi precedenti. In Italia, la fase di discesa della produzione industriale, comune anche ad altri Paesi dell’Ue e particolarmente marcata in Germania, non sembra ancora conclusa.produttivi è stata tuttavia: per i beni strumentali, inizialmente in espansione, si segnala successivamente una contrazione per più del 50% dei settori, mentre per i beni di consumo, si evidenzia un incremento della quota di settori in espansione, proseguita anche nei mesi più recenti.il numero di occupati, per la prima volta dalla rilevazione della serie, supera i 24 milioni di unità. La crescita ha coinvolto prevalentemente le donne e gli individui di tutte le classi d’età, ad eccezione dei 25-34enni. La disoccupazione a luglio è in forte diminuzione rispetto al mese precedente per effetto di un calo che coinvolge in particolare le donne e gli individui di tutte le classi età.L’andamento tendenziale dell’indice deiarmonizzato (IPCA),rispetto ai mesi precedenti, è stato guidato da un rafforzamento dell’inflazione nei servizi, solo parzialmente compensato da riduzioni nel settore dei beni.