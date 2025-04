BCE, Rehn: argomentazioni per taglio tassi ad aprile si sono rafforzate

(Teleborsa) - "I, sulla base degli ultimi dati economici e della nostra valutazione complessiva, la prossima volta il Giovedì Santo. Il Consiglio conserva piena libertà d'azione, soprattutto ora che l'incertezza sulla direzione dello sviluppo economico è eccezionalmente elevata". Lo ha affermato, governatore della Banca di Finlandia e quindi membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE)."A partire dalla riunione di marzo,o sono in procinto di concretizzarsi - ha aggiunto - Le prospettive di crescita per l'intera area euro sono ora più deboli rispetto a quanto stimato nella riunione di marzo"."Sulla base della valutazione complessiva dell'inflazione e della crescita, ritengo che le- ha detto Rehn - Avevo già espresso questa opinione in precedenza, ma l'ultima settimana ha rafforzato la mia opinione, poiché l'inflazione sembra stabilizzarsi sull'obiettivo e le prospettive di crescita si sono ulteriormente indebolite a causa della guerra commerciale".