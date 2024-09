Notorious Pictures aprirà la settimana multisala del circuito in Toscana

Notorious Pictures

(Teleborsa) -, società attiva nel settore della produzione cinematografica e quotata su Euronext Growth Milan, ha sottoscritto un contratto di locazione pluriennale per la gestione, a partire dal 13 Settembre, di unaA partire dal 13 settembre la multisala a marchio Notorious Cinemas, ubicata in Toscana a Sinalunga (SI), in Via Pier Paolo Pasolini, entrerà a far parte del Circuito Notorious Cinemas e rappresenterà la. La Multisala è costituita da 9 sale, per un totale di circa 1.700 posti."Continua con grande soddisfazione l’espansione del circuito Notorious Cinemas - ha detto ilSiamo molto orgogliosi di gestire un nuovo multisala finalmente anche nella meravigliosa regione della Toscana. Poter offrire un’esperienza di fruizione cinematografica unica e straordinaria in questo territorio è un nuovo obbiettivo raggiunto"."Con la Multisala di Sinalunga Notorious Cinemas diventa a tutti gli effetti uno dei principali Circuiti nazionali del settore cinematografico italiano con una quota di mercato che supererà il 2,5%", ha commentato l'