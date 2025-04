Eventi e scadenze del 29 aprile 2025

Domenica 13/04/2025

Lunedì 28/04/2025

Martedì 29/04/2025

(Teleborsa) -- Il Giappone ospiterà l'Expo 2025, un'Esposizione Universale che si terrà sull'isola artificiale di Yumeshima dal 13 aprile al 13 ottobre 2025, dal tema "Progettare la società futura per le nostre vite". L'obiettivo è essere un luogo in cui le conoscenze del mondo saranno riunite e condivise per aiutare a risolvere i problemi globali. E' prevista la presenza di circa 150 paesi e oltre 28 milioni di visitatori- Varsavia - Riunione informale dei ministri dell'ambiente- Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia- Valencia - Il Congresso del Partito Popolare Europeo (EPP) riunirà circa 800 delegati da 40 Paesi, leader politici e ospiti da tutta Europa per discutere temi chiave come la competitività, la sicurezza e le sfide globali. Parteciperanno, tra gli altri, Ursula von der Leyen (Presidente Commissione Europea), Roberta Metsola (Presidente del Parlamento Europeo) e Antonio Tajani (Ministro degli Affari Esteri)09:00 -- Evento in diretta streaming - La Giornata si apre con i saluti del presidente dell'Istituto, Fabrizio D'Ascenzo e del presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza, Guglielmo Loy. Intervengono, tra gli altri, Alessandro Pastorelli (Responsabile prevenzione della corruzione Inail) e Roberto Di Tucci (data protection officer). Le conclusioni sono affidate al direttore generale dell'Inail, Marcello Fiori09:00 -- Parco dei Principi Grand Hotel, Roma - Evento organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e ICE Agenzia. I lavori si apriranno con una sessione plenaria, comprendente interventi istituzionali e panel di approfondimento su opportunità di scambi e investimenti tra i due Paesi. Partecipa il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni11:00 -- Latina - Visita del Presidente Mattarella in occasione della celebrazione della Festa del lavoro11:30 -- Roma, Villa Doria Pamphilj - Incontro bilaterale fra il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il Presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdogan, al quale seguirà la sessione plenaria di lavoro con le rispettive delegazioni ufficiali di ministri per espandere la collaborazione in una serie di settori chiave12:00 -- Retribuzioni contrattuali - I Trimestre 202513:00 -- Il Benessere equo e sostenibile dei territori - La regione Sardegna - 202415:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema18:00 -- Pubblicazione del primo Rapporto sulla Stabilità Finanziaria del 2025. La diffusione del Rapporto sarà anticipata da un briefing off the record da remoto che si terrà lo stesso giorno alle ore 11.30. Il Rapporto sarà presentato dal Capo del Servizio Stabilità finanziaria, Dipartimento Economia e Statistica, Alessio De Vincenzo- Borsa di Tokyo chiusa per festività- Asta Medio-Lungo; Regolamento BTP Short - BTP€i- Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio 2024 (eventuale seconda convocazione 30 Aprile)- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Conference call per la presentazione al mercato dei dati approvati - CDA: Approvazione informazioni trimestrali aggiuntive al 31 marzo 2025- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio Annuale al 31 dicembre 2024- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Assemblea Ordinaria dei Soci prevista in prima convocazione (eventuale seconda convocazione il 30.04.2025)- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio d’esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli azionisti - unica convocazione.- Assemblea: Bilancio, nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (prima convocazione)- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio al 31 dicembre 2024- Assemblea: Assemblea dei Soci- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio al 31.12.2024- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del bilancio 2024- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione bilancio 2024- Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio 2024 della Capogruppo e della proposta di destinazione dell’utile d’esercizio e nomina del Consiglio di Amministrazione - Unica convocazione- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024 in unica convocazione- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31/03/2025- CDA: Approvazione del progetto di bilancio individuale Masi Agricola S.p.A. e del bilancio consolidato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2024.- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 - Unica convocazione- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio / Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio 2024 e nomina del Consiglio di Amministrazione- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2024 e presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2024- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio dell’esercizio 2024 (unica convocazione)- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31.12.2024- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio 2024, Rinnovo CdA e CS - (Prima convocazione)