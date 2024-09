Relatech

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria sulle azioni, società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel settore della digital transformation delle imprese, l'offerente ha reso noto che- per un periodo, in ogni caso, non superiore a 15 giorni - al fine di acquisire talune informazioni supplementari.