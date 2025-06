Opa Bialetti, in Consob il documento di offerta di Octagon BidCo: prezzo a 0,467 euro cum dividendo per azione

Bialetti Industrie

(Teleborsa) -, il veicolo appartenente al gruppo di società di partecipazioni NUO che controlla dalla scorsa settimana Bialetti , ha fatto sapere di aver depositato presso lailrelativo all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria per le azioni ordinarie diL’ha ad oggetto massime 33.010.392 Azioni, rappresentative del 21,327% del capitale sociale dell’Emittente, dedotte 121.607.985 Azioni già di titolarità dell’Offerente (pari al 78,567% del capitale sociale dell’Emittente e al 78,650% dei relativi diritti di voto al netto delle Azioni proprie) e le 164.559 Azioni proprie detenute dall’Emittente (pari allo 0,106% del capitale sociale dell’Emittente).Octagon BidCo pagherà un corrispettivo pari a(ossia inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi distribuiti dall’Emittente) per ogni Azione portata in adesione all’Offerta.