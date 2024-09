SosTravel: nell'estate 2024 cambiano compagnie e aeroporti con più problemi ai bagagli

SosTravel.com

Microsoft

(Teleborsa) - Nel periodo 1° giugno-1° settembre 2024 c'è stato uncon in quali i passeggeri hanno incontrato. Lo sostiene, società che opera nel mercato dei servizi di assistenza al viaggiatore e quotata su Euronext Growth Milan, sulla base di dati proprietari.A sorpresa,si classifica come il peggior aeroporto per i bagagli, seguito per il secondo anno da Tunisi.sono le compagnie aeree più colpite. Peggiore data per viaggiare:La percentuale di bagaglisale del 12% (62%) rispetto all'estate '23, nel complesso scendono(13%), i casi di ritardata consegna (22%) e ritardata consegna con danneggiamento (4%).la mappa dei vettori e destinazioni pericolose per i bagagli, mentre quest'anno, i dati raccolti dal network di Sostravel.com raccontano di situazione più critiche in paesi sviluppati con Lufthansa e New York responsabili per i maggiori disagi ai passeggeri", afferma, di SosTravel.com.Sebbene risulti curioso trovare uno dei maggiori aeroporti americani in cima alla classifica dei peggiori aeroporti per la gestione dei bagagli, SosTravel.com ricorda tra il 18 e 19 luglio,negli aeroporti di New York dopo che un aggiornamento di(società di cyber security) ha causato un'interruzione globale di, colpendo circa 8,5 milioni di sistemi IT.Anche la performance negativa di Lufthansa ha una spiegazione ragionevole, dovuta al fatto che la compagnia vende in Italia. Infatti, il 100% dei casi registrati da Sostravel.com per Lufthansa nel periodo estivo ha fatto almeno uno scalo, il 16% due scali ed il 21% addirittura 3 scali. La correlazione tra il numero di connessioni e gli inconvenienti con i bagagli è significativa, poiché ogni scalo aggiuntivo aumenta il rischio di smarrimento o cattiva gestione dei bagagli durante il trasferimento da un volo all'altro.