SosTravel.com, CFO SIM taglia target price e conferma Buy

SosTravel.com

(Teleborsa) - CFO SIM ha abbassato aper azione (dai precedenti 1,50 euro) ilsu, società che opera nel mercato dei servizi di assistenza al viaggiatore e quotata su Euronext Growth Milan, confermando la" sul titolo visto l'upside potenziale del 105%.Gli analisti scrivono che, nell'esercizio 2024, SosTravel.com ha registrato una crescita a due cifre del fatturato e margini in aumento, iniziando a raccogliere i frutti delle nuove strategie commerciali implementate in entrambe le linee di business. Tuttavia,. Si prevede che gli accordi commerciali firmati con alcuni operatori leader e l'espansione del servizio LLC nel mercato statunitense sosterranno la crescita nel 2025.A seguito della pubblicazione dei risultati, CFO SIM ha aggiornato le stime considerando: 1) un fatturato sostanzialmente invariato, pur adottando ipotesi più caute a livello di EBITDA, più coerenti con i trend storici, 2) una ricalibrazione dell'aliquota fiscale e 3) un'inversione di tendenza del capitale circolante nel 2025, per incorporare l'incasso parziale del credito verso un partner strategico. Ha inoltre presentato le proiezioni per il 2027. Il risultato combinato è un, con un conseguente aumento della PFN.