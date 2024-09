Antitrust avvia indagine su editoria scolastica e valuta criticità per consumatori

(Teleborsa) -sui mercati dell’che comprende le pubblicazioni e gli ausili destinati a studenti e a docenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado.L’editoria scolastica in Italia è. Infatti, oltre all’obiettivadelle attività interessate, pari a circa, - spiega l'AGCM - è notodel reperimento dei libri per i consumatori, ovvero circa 7 milioni di studenti e le loro famiglie, e il coinvolgimento professionale di quasi 1 milione di docenti. La particolareha anche portato all’adozione di normative speciali, che condizionano profondamente il settore.L’indagine avviata dall’Autorità intendedel mercato, le modifiche frequenti delle edizioni, le difficoltà di approvvigionamento e le modalità di distribuzione, le possibili rigidità nelle modalità di adozione scolastica,la combinazione dei formati cartaceo-digitale e la circolazione dei diritti di proprietà delle edizioni digitali.(call for inputs), invitando tutti i soggetti interessati ad inviare, entro 30 giorni, i contributi pertinenti.