UK, Antitrust propone status speciale per Google per aumentare controllo

(Teleborsa) - La Competition and Markets Authority () del Regno Unito, ovvero l'antitrust britannico,. La CMA prenderà una decisione definitiva a ottobre. Se designata in questo modo, la CMA potrebbe introdurre misure mirate per affrontare aspetti specifici della gestione dei servizi di ricerca di Google nel Regno Unito.La CMA ha anche pubblicato unaqualora Google venisse designata. Tra le prime priorità figurano: l'obbligo di schermate di scelta per consentire agli utenti di accedere a diversi provider di ricerca; la garanzia di principi di ranking equi per le aziende che compaiono nella ricerca di Google; maggiore trasparenza e controllo per gli editori i cui contenuti compaiono nei risultati di ricerca; e la portabilità dei dati di ricerca dei consumatori per supportare l'innovazione in nuovi prodotti e servizi."Google è lo strumento di ricerca leader al mondo e svolge un ruolo importante nella vita di tutti noi, con una persona media nel Regno Unito che effettua dalle 5 alle 10 ricerche al giorno - ha detto- È altrettanto fondamentale per oltre 200.000 aziende britanniche che si affidano a Google per raggiungere i propri clienti. La ricerca su Google ha portato enormi vantaggi, ma la nostra indagine finora suggerisce che esistono modi per rendere questi mercati più aperti, competitivi e innovativi"."Oggi si segna unanel Regno Unito - ha aggiunto - Oltre alla nostra proposta di designazione delle attività di ricerca di Google, abbiamo definito una tabella di marcia di possibili azioni future per migliorare i risultati per le persone e le aziende nel Regno Unito. Queste azioni mirate e proporzionate darebbero alle aziende e ai consumatori del Regno Unito maggiore scelta e controllo sul modo in cui interagiscono con i servizi di ricerca di Google, oltre a sbloccare maggiori opportunità di innovazione nel settore tecnologico del Regno Unito e nell'economia in generale".