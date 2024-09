Ferrovie, ritardi treni fino a 60 minuti per guasto tecnico su nodo Roma

(Teleborsa) -a causa di unverificatori questa mattina attorno alle 6.20 fra le stazioni di Roma Termini e Prenestina. I tecnici di RFI - assicura FS - sono al lavoro per ripristinare la regolare circolazione.provenienti da Nordinvece che a Roma Termini. Si registranoanche per i. Potenziate l’assistenza e le informazioni ai passeggeri.- informa RFI - potranno subite. I trenipotranno subire. I treni Alta Velocità sulla linea Roma - Napoli potranno essere instradati sulla linea convenzionale, via Cassino, e registrare maggiori tempi di percorrenza fino a 60 minuti.