Polo Logistica FS: partono i collegamenti per trasportare con modalita’ "tutto treno" le nuove Metro di Roma

(Teleborsa) -, società del Polo Logistica del Gruppo FS, ha avviato iper il trasporto in modalità "tutto treno" dei nuovi mezzi destinati alladi. Il primo convoglio è arrivato a destinazione nella Capitale. I treni sono prodotti danello stabilimento di Reggio Calabria e verranno utilizzati da ATAC per le linee B della Capitale.I mezzi dal capoluogo calabro raggiungono direttamente su ferro il deposito ATAC digrazie all’utilizzo dell’infrastruttura nazionale di RFI fino a, da dove si immette sullagestita da. Questa modalità permette di evitare l’utilizzo dei camion per il trasporto di ultimo miglio, eliminando la circolazione di 138 mezzi pesanti per le strade della Capitale e permettendo di non dover scomporre e ricomporre la metropolitana."Siamo orgogliosi di rinnovare la collaborazione con un player così importante come Hitachi Rail per il trasporto delle sue Metropolitane nelle principali città italiane – ha dichiarato, AD di Mercitalia Logistics – Grazie alla grande sinergia con tutti gli attori coinvolti, siamo riusciti a mettere in campo una modalità di trasporto door-to-door interamente su ferro che abbatte le emissioni ed evita la circolazione dei tir nei tratti urbani della capitale. Una gestione efficiente, innovativa e sostenibile per ridurre l’impatto ambientale e sociale sui romani e sui tanti turisti che visiteranno la Capitale in questo anno giubilare".Laprevede oltre 20 viaggi dal capoluogo calabrese per trasferire altrettanti treni, con un risparmio di CO2 di 215 tonnellate rispetto al trasporto su camion. Ogni convoglio trasportato è composto da 6 casse e due carri scudo, ha una lunghezza di circa 134 metri e un peso di circa 210 tonnellate.I servizi fanno parte di unaaggiudicata da Hitachi Rail a Mercitalia Rail nei mesi scorsi che consolida la sua leadership nel settore dei trasporti ferroviari eccezionali e speciali.