G7 Lavoro, Calderone: utile per definire piano d'azione su utilizzo dell'intelligenza artificiale

(Teleborsa) - La ministra del Lavoro,, ha dichiarato ilsarà utile per definire un piano d'azione sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, attraverso una "visione umanocentrica" e confrontarsi su un possibile assetto di regole e relazioni. "Ci dobbiamo impegnare tutti per fare in modo che il dialogo sociale sia la risposta alleche possono portare alla frammentazione delle relazioni e a un improprio del concetto delle relazioni – ha aggiunto nel suo intervento a– l'attuazione del piano d'azione non può che passare attraverso il dialogo con le parti sociali"."Il nostro impegno è quello di garantire ie della. Bisogna promuovere il rispetto di questi valori in tutti i Paesi. È importante porre l'accento, in un mondo caratterizzato da profonde trasformazioni, garantire transizioni giuste e ridurre le diseguaglianze attraverso condizioni di parita' nel commercio internazionale", ha sottolineato Calderone.Il G7 lavoro con il suo "approccio inclusivo" rappresenta la "delle nostre attività, lavori e riflessioni di ciò che sarà il documento finale che sarà approvato", ha spiegato. "È importante ricollegare idel lavoro del G7 con gli impegni assunti dai capi di Stato e di governo nel vertice di giugno – ha quindi sottolineato –. Ribadisco con forza la nostra ferma condanna dell'invasione dell'da parte della. Guardiamo con grande preoccupazione agli sviluppo del. Ribadiamo la condanna delle stragi del 7 ottobre". "Siamo preoccupati dellae sosteniamo la necessità di un immediato cessate il fuoco, il rilascio di tutti gli ostaggi e una distribuzione sicura e protetta degli aiuti umanitari alla popolazione civile"."Nel citare i conflitti non possiamo dimenticare quanto è successo l'(2001, ndr)", ha concluso.